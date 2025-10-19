1.660
Flüssigkeit ausgetreten: Großeinsatz an Leipziger Krankenhaus
Leipzig - Großeinsatz im Leipziger Norden: Polizei und Feuerwehr sind am Samstagabend zum Klinikum St. Georg ausgerückt.
Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Leipzig am Sonntagmorgen auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten um 20.44 Uhr alarmiert.
Demnach war im Keller des Gebäudes eine Flüssigkeit aus einem Leck ausgetreten.
Der Schaden habe schließlich durch eine Fachfirma behoben werden können.
Eine Gefahr für die Gesundheit habe nicht bestanden.
Titelfoto: 7aktuell.de | EFLE