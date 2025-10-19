Flüssigkeit ausgetreten: Großeinsatz an Leipziger Krankenhaus

Leipzig - Großeinsatz im Leipziger Norden: Polizei und Feuerwehr sind am Samstagabend zum Klinikum St. Georg ausgerückt.

Am Leipziger Klinikum St. Georg kam es am Samstagabend zu einem Großeinsatz. © 7aktuell.de | EFLE

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Leipzig am Sonntagmorgen auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten um 20.44 Uhr alarmiert.

Demnach war im Keller des Gebäudes eine Flüssigkeit aus einem Leck ausgetreten.