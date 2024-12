Ford in Flammen: Wieder fackelt Auto in Lindenthal ab

Leipzig - Es hat mal wieder gebrannt im Leipziger Nordwesten: Ein Auto stand in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil Lindenthal lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr konnte zwar die Flammen löschen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Feuer an einem Ford Focus brach gegen 1.45 Uhr in der Kurzen Straße aus. Wie Polizeisprecherin Josephin Sader auf TAG24-Nachfrage erklärte, sollen Unbekannte den Wagen in Brand gesetzt haben - wie genau, sei noch unklar.

Obwohl die Feuerwehr zum Löscheinsatz kam, brannte das Auto fast komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Verletzt worden sei niemand.

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu Bränden in diesem Leipziger Stadtteil. Unter anderem waren zwischen Anfang und Mitte September mehrere Autos und zwei Lastwagen den Flammen zum Opfer gefallen.