Fünf Schwerverletzte bei Treppenhausbrand in Grünau - darunter zwei Kinder

Leipzig - Die Leipziger Feuerwehr rückte am späten Montagnachmittag zu einem Großbrand nach Grünau aus.

Am späten Montagnachmittag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig Grünau. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gemeldet wurde der Vorfall um 16.15 Uhr, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter TAG24-Nachfrage mit. Demnach quoll aus den Fenstern des Treppenaufgangs eines Mehrfamilienhauses in der Jupiterstraße dichter Rauch.

Wie Einsatzleiter Torsten Kolbe von der Feuerwehr Leipzig erklärte, gingen nahezu gleichzeitig mehrere Notrufe bei der Integrierten Regionalleitstelle ein. "Wir wurden zunächst zu einem Treppenhausbrand alarmiert, haben dann aber aufgrund der Vielzahl der Notrufe schnell auf die Alarmstufe B3 – also Großbrand – erhöht", so Kolbe.

Nach Angaben des Einsatzleiters machten sich mehrere Bewohner an den Fenstern bemerkbar, da Rauch bereits in Wohnungen eingedrungen war.

Umgehend sei mit dem Löschen begonnen worden, weitere Kräfte seien angefordert worden. Die Feuerwehr rettete anschließend mehrere Personen mit sogenannten Brandfluchthauben aus den Wohnungen, weitere Betroffene wurden über Drehleitern aus dem Gebäude evakuiert.