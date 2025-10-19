1.012
Gartenlaube brennt im Leipziger Osten
Leipzig - Einsatz im Leipziger Osten: In der Nacht zu Sonntag hat eine Gartenlaube gebrannt.
Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Leipzig konnte das Feuer am Sonntagmittag auf TAG24-Anfrage bestätigen.
Demnach wurden die Beamten gegen 3 Uhr in die Riesaer Straße gerufen.
Die Ursache für den Brand sei aktuell noch unklar.
Auch die Höhe des Schadens stehe derzeit noch nicht fest.
Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.
Weitere Details lagen nicht vor.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier