Gartenlaube brennt in Leipzig vollständig ab: Feuer greift auf Zaun über

Leipzig - In der Nacht vor Heiligabend wurde die Feuerwehr in den Leipziger Stadtteil Lindenthal gerufen. Grund war eine lichterloh brennende Gartenlaube.

Die Laube brannte vollständig ab. © 7aktuell.de

Gegen 21.35 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehren Wiederitzsch und Lindenthal am Dienstag zu einem Kleingartenverein gerufen, bestätigte die Polizei.



Dort fing eine Laube aus bisher noch unbekannten Gründen Feuer. Wenig später griffen die Flammen auch auf einen angrenzenden Zaun über.

Die Einsatzkräfte schafften es zwar den Brand zu löschen, doch sowohl das Häuschen, als auch der Zaun wurden komplett zerstört.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden.