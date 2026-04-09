Gefahrgut-Einsatz in Leipzig: Aufgerissener Dieseltank ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Leipzig - Großeinsatz am Donnerstagmorgen im Leipziger Stadtteil Mockau!

Der Lkw steht im Mittelpunkt des Großeinsatzes. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von einem Behördensprecher erfuhr, wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 9.15 Uhr in die Rosenowstraße alarmiert.

Demnach war ein Lkw-Fahrer auf einer Baustelle wohl über einen Stein gefahren, wodurch der Tank des Fahrzeugs aufgerissen wurde.

Aus dem entstandenen Loch drohten daraufhin große Mengen Diesel auszulaufen.