Gefahrgut-Einsatz in Leipzig: Aufgerissener Dieseltank ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan
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Leipzig - Großeinsatz am Donnerstagmorgen im Leipziger Stadtteil Mockau!
Wie TAG24 von einem Behördensprecher erfuhr, wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 9.15 Uhr in die Rosenowstraße alarmiert.
Demnach war ein Lkw-Fahrer auf einer Baustelle wohl über einen Stein gefahren, wodurch der Tank des Fahrzeugs aufgerissen wurde.
Aus dem entstandenen Loch drohten daraufhin große Mengen Diesel auszulaufen.
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Unter anderem war auch der Gefahrgutzug der Leipziger Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Maßnahmen in der Rosenowstraße dauern aktuell noch an.
Titelfoto: Montage EHL Media/Erik-Holm Langhof