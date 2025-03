Großeinsatz in Grünau: Feuerteufel zündeln erneut in Leipziger Hochhaus

Nach den Brandstiftungen in einem Hochhaus an der Stuttgarter Allee in Leipzig-Grünau traf es nun ein weiteres Gebäude am Titaniaweg. Die Polizei ermittelt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Menschen in Grünau kommen nicht zur Ruhe! Nachdem es bereits im Januar immer wieder zu Brandstiftungen an einem Hochhaus an der Stuttgarter Allee gekommen war, traf es nun einen Neungeschösser. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge mit den vorherigen Fällen.

Leipzigs Feuerwehr war in der Nacht zum Dienstag am Titaniaweg in Grünau-Nord gefordert. © 7aktuell.de | Eric Pannier Es war gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag, als Leipzigs Feuerwehr in den Titaniaweg im Stadtteil Grünau-Nord alarmiert wurde. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 sagte. Zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren Mitte, Süd, Südwest und West sowie der Freiwilligen Feuerwehr Grünau eilten umgehend zum Ort des Geschehens. "Hochhäuser zählen bei uns zu den sogenannten Sonderobjekten, für die ein anderer Kräfte- und Mittelansatz gewählt wird, weil viele Menschen betroffen sein können", erklärte der Sprecher. "Wenn jetzt beispielsweise etwas im Treppenhaus brennt und die Leute evakuiert werden müssen, dann braucht es in diesem Fall eine große Anzahl von Kräften." Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Leipzig: Dachstuhlbrand droht auf andere Häuser überzugreifen Am Titaniaweg stellte sich letztendlich heraus, dass Unbekannte einen Teppich im Eingangsbereich des Hausflurs angezündet hatten, wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 mitteilte. Es kam zu starken Verrußungen im Eingangsbereich und Treppenhaus. Verletzt wurde jedoch niemand. "Die Bewohner konnten mit verschlossenen Türen in ihren Wohnungen bleiben", so Graupner.

Feuerteufel hatten einen Teppich im Eingangsbereich des Hausflurs eines Hochhauses angezündet. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizei prüft Zusammenhänge zu Bränden in der Stuttgarter Allee