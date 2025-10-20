Großeinsatz in Leipziger Wohngebiet: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Leipzig - Im Südwesten Leipzigs (Stadtteil Hartmannsdorf) hat ein Bagger bei Bauarbeiten am Montagmorgen eine Gasleitung beschädigt.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen aus. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, hatten Anwohner der Azaleenstraße zunächst einen Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Es bestand der Verdacht, dass ein Bagger auf einer nahegelegenen Baustelle bei Erdarbeiten eine Gasleitung beschädigt haben könnte.

Vor Ort eingetroffen sicherten die Einsatzkräfte den entsprechenden Bereich und stellten den Brandschutz sicher.