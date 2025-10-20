Großeinsatz in Leipziger Wohngebiet: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt
Leipzig - Im Südwesten Leipzigs (Stadtteil Hartmannsdorf) hat ein Bagger bei Bauarbeiten am Montagmorgen eine Gasleitung beschädigt.
Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, hatten Anwohner der Azaleenstraße zunächst einen Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.
Es bestand der Verdacht, dass ein Bagger auf einer nahegelegenen Baustelle bei Erdarbeiten eine Gasleitung beschädigt haben könnte.
Vor Ort eingetroffen sicherten die Einsatzkräfte den entsprechenden Bereich und stellten den Brandschutz sicher.
Zeitgleich trafen Mitarbeiter des Gasversorgers ein, stellten die vermeintlich betroffene Leitung ab und ließen diese leer laufen. Wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 bestätigte, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier