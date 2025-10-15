Havarie im Leipziger Osten: Bauarbeiten legen Verkehrsader lahm!

Leipzig - Aufregung am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Reudnitz!

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwochnachmittag an. © LeipzigFireFighter

Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, soll gegen 15.30 Uhr bei Bauarbeiten in der Oststraße eine Gasleitung beschädigt worden sein.

Der Bereich zwischen der Riebeckstraße und Holsteinstraße wurde daraufhin sofort großflächig gesperrt, sodass weder der ÖPNV noch Autofahrer passieren dürfen.

Auch die dortige Haltestelle Holsteinstraße kann aktuell nicht bedient werden.

Nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe verkehren die Busse 60, 72 und 63 zwischen der Riebeck-/Oststraße und Lipsiusstraße bzw. Martinstraße mit Umleitung über die Riebeckstraße, Stötteritzer Straße und Holsteinstraße.