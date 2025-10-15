 3.078

Havarie im Leipziger Osten: Bauarbeiten legen Verkehrsader lahm!

Aufregung am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Reudnitz!

Von Annika Rank

Leipzig - Aufregung am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Reudnitz!

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwochnachmittag an.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwochnachmittag an.  © LeipzigFireFighter

Wie TAG24 von einem Polizeisprecher erfuhr, soll gegen 15.30 Uhr bei Bauarbeiten in der Oststraße eine Gasleitung beschädigt worden sein.

Der Bereich zwischen der Riebeckstraße und Holsteinstraße wurde daraufhin sofort großflächig gesperrt, sodass weder der ÖPNV noch Autofahrer passieren dürfen.

Auch die dortige Haltestelle Holsteinstraße kann aktuell nicht bedient werden.

Leipzig: Feuerwehreinsatz auf der Eisenbahnstraße: Dichter Rauch kommt aus Schnellimbiss
Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz auf der Eisenbahnstraße: Dichter Rauch kommt aus Schnellimbiss

Nach Angaben der Leipziger Verkehrsbetriebe verkehren die Busse 60, 72 und 63 zwischen der Riebeck-/Oststraße und Lipsiusstraße bzw. Martinstraße mit Umleitung über die Riebeckstraße, Stötteritzer Straße und Holsteinstraße.

Bauarbeiten sollen für das Gasleck verantwortlich sein.
Bauarbeiten sollen für das Gasleck verantwortlich sein.  © LeipzigFireFighter

Wie lange die Sperrung andauern wird, kann laut dem Sprecher momentan nicht bestimmt werden. Die LVB rechnen mit Einschränkungen bis schätzungsweise 20.30 Uhr.

Titelfoto: LeipzigFireFighter

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: