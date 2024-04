Immer wieder Brände auf Leipzigs Wertstoffhöfen: Was dort so gefährlich ist

Leipzig - In Leipzig kam es binnen anderthalb Monaten zu zwei Bränden auf Wertstoffhöfen. Der Grund dafür liegt meist in einer unterschätzten Gefahr: Lithiumbatterien und Lithium-Ionen-Akkus.

Die verkohlten Müll-Reste sind das Überbleibsel des Feuers auf dem Wertstoffhof in Lößnig. © privat

Am Montagvormittag fing eine Abfallpresse auf dem Wertstoffhof im Stadtteil Lößnig Feuer. Kaum zehn Kilometer entfernt, in Paunsdorf, war bereits am 6. März in einem Presscontainer ein Brand ausgebrochen.

Kein Zufall, erklärt Claudia Ballhause nun TAG24. "Ja, Ursache war in beiden Fällen ein falsch entsorgter Akku", so die Pressesprecherin der Stadtreinigung Leipzig.

Besonders von Lithium-Ionen-Akkus gehe eine starke Bedrohung aus. "Die Gefahr eines Brandes besteht besonders dann, wenn der Akku oder die Batterie mechanisch stark beansprucht oder beschädigt werden – genau dies passiert in einer Abfallpresse."

Die von den Akkus und Batterien ausgehenden Feuer sind längst keine Seltenheit mehr. So seien deutschlandweit fast jede Woche Wertstoffhöfe von derartigen Bränden betroffen.