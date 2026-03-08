Kellerbrand im Leipziger Osten: Feuerwehr evakuiert Bewohner

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in den Leipziger Osten zu einem Kellerbrand ausrücken.

Leipzig - Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in den Leipziger Osten ausrücken.

Die Feuerwehr rückte in die Goldsternstraße an.
© EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Feuerwehr wurde in die Goldsternstraße alarmiert, nachdem dort im Keller eines Mehrfamilienhauses dichter Rauch gemeldet worden war.

Da der Qualm auch ins Treppenhaus vorgedrungen war, wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Die Einsatzkräfte gingen unterdessen unter schwerem Atemschutz gegen den Brand im Inneren des Gebäudes vor.

Nach dem Löscheinsatz belüfteten die Feuerwehrleute noch sowohl den Keller als auch die Flure des Hauses.

Die Bewohner mussten während des Einsatzes ihre Wohnungen verlassen.
© EHL Media/Erik-Holm Langhof
Mehrere Fahrzeuge wurden angefordert.
© LeipzigFireFighter

Nicht nur die Feuerwehr und der Rettungsdienst, sondern auch die Polizei rückte am Abend an. Sie ermittelt jetzt zur Ursache des Brandes.

