Kellerbrand im Leipziger Osten: Feuerwehr evakuiert Bewohner
Die Feuerwehr wurde in die Goldsternstraße alarmiert, nachdem dort im Keller eines Mehrfamilienhauses dichter Rauch gemeldet worden war.
Da der Qualm auch ins Treppenhaus vorgedrungen war, wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Die Einsatzkräfte gingen unterdessen unter schwerem Atemschutz gegen den Brand im Inneren des Gebäudes vor.
Nach dem Löscheinsatz belüfteten die Feuerwehrleute noch sowohl den Keller als auch die Flure des Hauses.
Nicht nur die Feuerwehr und der Rettungsdienst, sondern auch die Polizei rückte am Abend an. Sie ermittelt jetzt zur Ursache des Brandes.
Titelfoto: Montage EHL Media/Erik-Holm Langhof