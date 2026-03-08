Kellerbrand im Leipziger Osten: Feuerwehr evakuiert Bewohner

Leipzig - Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in den Leipziger Osten ausrücken.

Die Feuerwehr rückte in die Goldsternstraße an. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Feuerwehr wurde in die Goldsternstraße alarmiert, nachdem dort im Keller eines Mehrfamilienhauses dichter Rauch gemeldet worden war.

Da der Qualm auch ins Treppenhaus vorgedrungen war, wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Die Einsatzkräfte gingen unterdessen unter schwerem Atemschutz gegen den Brand im Inneren des Gebäudes vor.

Nach dem Löscheinsatz belüfteten die Feuerwehrleute noch sowohl den Keller als auch die Flure des Hauses.