Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Starker Rauch kommt aus Mehrfamilienhaus
Leipzig - Unweit der Eisenbahnstraße im Osten von Leipzig brannte es am Sonntagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses. Es entwickelte sich starker Rauch.
Es soll gegen 20.35 Uhr zu dem Brand in der Hermann-Liebmann-Straße/Ecke Schulze-Delitzsch-Straße gekommen sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf TAG24-Anfrage.
Unter Atemschutz gingen mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr in das Gebäude, um Bewohner zu evakuieren und den Brand zu löschen.
Verletzt wurde niemand.
Vor Ort wurde TAG24 berichtet, dass der Qualm sich zwischenzeitlich auf das angrenzende Nachbargebäude, ebenfalls ein Mehrfamilienhaus, ausgebreitet hatte.
Die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen und belüftete die Gebäude.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Während der Löscharbeiten wurde die Hermann-Liebmann-Straße vollständig gesperrt. Im Straßenbahn- und Busverkehr kam es am Abend zu Einschränkungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof