Großeinsatz in der Südvorstadt: Sechs Verletzte nach Kellerbrand, Haus unbewohnbar
Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in der Alfred-Kästner-Straße in der Leipziger Südvorstadt gerufen.
Dichter Rauch und sogar Flammen drangen kurz nach 21 Uhr aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Vor allem aber der Qualm im Treppenhaus bereitete den Einsatzkräften vor Ort große Sorgen.
"Dadurch war mehreren Bewohnern der Fluchtweg durch das Haus versperrt", erklärte Enrico Tolle von der Leipziger Feuerwehr. "Sie machten sich an den Fenstern bemerkbar, weil auch ihre Wohnungen bereits stark verraucht waren."
So kam unter anderem die Drehleiter zum Einsatz, um die Bewohner aus dem Haus an die frische Luft bringen zu können. Insgesamt waren 21 Menschen betroffen.
Nach ersten Angaben seien infolge des Brandes und des Qualms drei Personen leicht, drei weitere sogar schwer verletzt worden. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Gebäude erstmal unbewohnbar
Trotz des schnellen Handelns der Kameraden und des intensiven Löschangriffs in den Kellerräumen hatte der Brand bereits genug gewütet, um das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar zu machen. Die Anwohner müssen nun zeitweise bei Angehörigen oder Freunden unterkommen.
Noch am Abend begannen die Einsatzkräfte mit dem Auslüften des Kellers und des verrauchten Treppenhauses.
Wie genau es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch geklärt werden.
Während des Großeinsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mussten sowohl die Alfred-Kästner-Straße als auch kurzzeitig die Bernhard-Göring-Straße voll gesperrt werden.
Erstmeldung am 5. März, 22.05 Uhr ; durchgängig aktualisiert am 6. März um 6.33 Uhr
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof ; EHL Media/privat