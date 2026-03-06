Großeinsatz in der Südvorstadt: Sechs Verletzte nach Kellerbrand, Haus unbewohnbar

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in der Alfred-Kästner-Straße in der Leipziger Südvorstadt gerufen.

Der Brand brach am Abend in der Alfred-Kästner-Straße aus. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Dichter Rauch und sogar Flammen drangen kurz nach 21 Uhr aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Vor allem aber der Qualm im Treppenhaus bereitete den Einsatzkräften vor Ort große Sorgen.

"Dadurch war mehreren Bewohnern der Fluchtweg durch das Haus versperrt", erklärte Enrico Tolle von der Leipziger Feuerwehr. "Sie machten sich an den Fenstern bemerkbar, weil auch ihre Wohnungen bereits stark verraucht waren."

So kam unter anderem die Drehleiter zum Einsatz, um die Bewohner aus dem Haus an die frische Luft bringen zu können. Insgesamt waren 21 Menschen betroffen.

Nach ersten Angaben seien infolge des Brandes und des Qualms drei Personen leicht, drei weitere sogar schwer verletzt worden. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.