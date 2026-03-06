 4.934

Großeinsatz in der Südvorstadt: Sechs Verletzte nach Kellerbrand, Haus unbewohnbar

In der Alfred-Kästner-Straße in der Leipziger Südvorstadt brannte am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte aus.

Von Annika Rank, Tamina Porada

Leipzig - Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem Brand in der Alfred-Kästner-Straße in der Leipziger Südvorstadt gerufen.

Der Brand brach am Abend in der Alfred-Kästner-Straße aus.
Der Brand brach am Abend in der Alfred-Kästner-Straße aus.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Dichter Rauch und sogar Flammen drangen kurz nach 21 Uhr aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Vor allem aber der Qualm im Treppenhaus bereitete den Einsatzkräften vor Ort große Sorgen.

"Dadurch war mehreren Bewohnern der Fluchtweg durch das Haus versperrt", erklärte Enrico Tolle von der Leipziger Feuerwehr. "Sie machten sich an den Fenstern bemerkbar, weil auch ihre Wohnungen bereits stark verraucht waren."

So kam unter anderem die Drehleiter zum Einsatz, um die Bewohner aus dem Haus an die frische Luft bringen zu können. Insgesamt waren 21 Menschen betroffen.

Nach ersten Angaben seien infolge des Brandes und des Qualms drei Personen leicht, drei weitere sogar schwer verletzt worden. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Dichter Rauch drang aus dem Keller des Gebäudes.
Dichter Rauch drang aus dem Keller des Gebäudes.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Die Feuerwehr evakuierte einige der Hausbewohner mit einer Drehleiter.
Die Feuerwehr evakuierte einige der Hausbewohner mit einer Drehleiter.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gebäude erstmal unbewohnbar

Das Feuer loderte so heftig, dass die Flammen sogar aus dem Fenster drangen.
Das Feuer loderte so heftig, dass die Flammen sogar aus dem Fenster drangen.  © EHL Media/privat

Trotz des schnellen Handelns der Kameraden und des intensiven Löschangriffs in den Kellerräumen hatte der Brand bereits genug gewütet, um das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar zu machen. Die Anwohner müssen nun zeitweise bei Angehörigen oder Freunden unterkommen.

Noch am Abend begannen die Einsatzkräfte mit dem Auslüften des Kellers und des verrauchten Treppenhauses.

Wie genau es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch geklärt werden.

Während des Großeinsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mussten sowohl die Alfred-Kästner-Straße als auch kurzzeitig die Bernhard-Göring-Straße voll gesperrt werden.

Erstmeldung am 5. März, 22.05 Uhr ; durchgängig aktualisiert am 6. März um 6.33 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof ; EHL Media/privat

