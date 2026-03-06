Ein Verletzter bei Laubenbrand: War offenes Feuer der Grund?

Feuerwehreinsatz Donnerstagnacht in Leipzig-Thekla! Gegen 22.30 Uhr wurden die Kameraden an die Tauchaer Straße alarmiert. Der Grund: ein Laubenbrand.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz Donnerstagnacht im Leipziger Stadtteil Thekla! Gegen 22.30 Uhr wurden die Kameraden wegen eines Laubenbrandes an die Tauchaer Straße alarmiert. Vor Ort präsentierte sich den Rettern ein verfallenes Gartenhäuschen. Hatte offenes Feuer zu dem Brand geführt?

Leipzigs Feuerwehr war Donnerstagnacht in einem Waldstück im Stadtteil Thekla gefordert.
Leipzigs Feuerwehr war Donnerstagnacht in einem Waldstück im Stadtteil Thekla gefordert.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

So zumindest die Vermutung der Polizei, wie Sprecherin Melanie Roeber am Freitag mitteilte.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wiederitzsch und Plaußig sowie der Berufsfeuerwehr waren in der Nacht zu der Laube geeilt, die sich laut Polizei in einem Waldstück befand. Als die Retter dort eintrafen, stand diese nach Informationen vom Ort des Geschehens bereits in Flammen.

Zwei Personen mussten demnach aus dem Gefahrenbereich gerettet werden. Ein 51-Jähriger erlitt laut Polizeisprecherin Roeber bei dem Feuer Verbrennungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand indes löschen. Das Gartenhäuschen war jedoch nicht mehr zu retten, es wurde vollständig durch die Flammen zerstört.

Während des Einsatzes war die Tauchaer Straße vollständig gesperrt. Auch der Busverkehr der Leipziger Verkehrsbetriebe musste zeitweise umgeleitet werden, wodurch es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kam.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens mussten zwei Menschen aus dem Gefahrenbereich gerettet werden.
Laut Informationen vom Ort des Geschehens mussten zwei Menschen aus dem Gefahrenbereich gerettet werden.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Die Polizei hat bereits Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen und prüft dabei, ob tatsächlich offenes Feuer der Grund war.

