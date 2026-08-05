Kinderwagen angezündet? Flammen in Paunsdorfer Platte rufen Feuerwehr auf den Plan

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Stadtteil Paunsdorf: Im Hauseingang eines Wohnblocks ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Kinderwagen soll hier in Brand geraten sein.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend in Paunsdorf an. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut Polizeisprecher Paul Engelmann sei das Feuer auf noch unbekannte Art und Weise im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses in der Hainbuchenstraße entstanden.

Die Beamten seien demnach um 21.40 Uhr alarmiert worden. Dichter Rauch soll bereits aus dem Treppenhaus gedrungen sein, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen.

Die Kameraden konnten die Flammen löschen, doch das Mauerwerk soll beschädigt worden sein. Wie TAG24 vom Einsatzort erfuhr, sei es ein Kinderwagen gewesen, der hier in Brand geraten war.

Wie das geschehen konnte, muss nun die Leipziger Kriminalpolizei ermitteln. Der Verdacht einer Brandstiftung stehe im Raum.