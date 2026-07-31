Gefahrguteinsatz bei Leipziger Logistiker: Mitarbeiter wegen offenbar giftigem Stoff evakuiert
Leipzig - Gefahrguteinsatz im Leipziger Güterverkehrszentrum in Lützschena-Stahmeln!
Kurz vor 18 Uhr wurden der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr sowie Kameraden verschiedener Freiwilliger Feuerwehren auf das Gelände des Logistikunternehmens DSV (ehemals DB Schenker) alarmiert.
Der Grund: Ein Leck, aus dem unbestätigten Informationen vom Ort des Geschehens zufolge ein leicht entzündlicher, giftiger Stoff austrat.
Die Mitarbeitenden des Unternehmens wurden evakuiert, die Arbeit zunächst eingestellt.
Unter Atemschutz und spezieller Schutzausrüstung gingen die Feuerwehrleute in die Halle, um das Leck zu schließen und die Gefahr zu beseitigen.
Zwischenzeitlich mussten dabei weitere Kräfte nachgeordert werden.
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Wie es zum Austritt des Gefahrguts kam, war zunächst noch unklar. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle schloss eine Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung des Geländes aus.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof