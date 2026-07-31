Gefahrguteinsatz bei Leipziger Logistiker: Mitarbeiter wegen offenbar giftigem Stoff evakuiert

Leipzig - Gefahrguteinsatz im Leipziger Güterverkehrszentrum in Lützschena-Stahmeln!

Auf dem Gelände des Logistikunternehmens DSV in Leipzig ist es Freitagabend zu einem Gefahrguteinsatz gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Kurz vor 18 Uhr wurden der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr sowie Kameraden verschiedener Freiwilliger Feuerwehren auf das Gelände des Logistikunternehmens DSV (ehemals DB Schenker) alarmiert.

Der Grund: Ein Leck, aus dem unbestätigten Informationen vom Ort des Geschehens zufolge ein leicht entzündlicher, giftiger Stoff austrat.

Die Mitarbeitenden des Unternehmens wurden evakuiert, die Arbeit zunächst eingestellt.

Unter Atemschutz und spezieller Schutzausrüstung gingen die Feuerwehrleute in die Halle, um das Leck zu schließen und die Gefahr zu beseitigen.

Zwischenzeitlich mussten dabei weitere Kräfte nachgeordert werden.