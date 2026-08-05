Feuerwehreinsatz bei Leipziger Klub: DHfK-Kleinbus geht in Flammen auf

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Gezielter Anschlag oder doch nur ein Unglück? In der Nacht auf Mittwoch ist am Leipziger Sportforum ein Kleinbus des DHfK in Flammen aufgegangen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - War das ein gezielter Anschlag oder doch nur ein Unglück? In der Nacht auf Mittwoch ist im Leipziger Zentrum-Nordwest ein Kleinbus in Flammen aufgegangen, der offensichtlich zum SC DHfK Leipzig gehörte.

Der Kleinbus, der offensichtlich vom SC DHfK Leipzig genutzt wurde, brannte komplett aus.
Der Kleinbus, der offensichtlich vom SC DHfK Leipzig genutzt wurde, brannte komplett aus.  © EHL Media

Polizeisprecher Paul Engelmann sagte auf Anfrage von TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr zu einem Parkplatz in der Straße Am Sportforum in der Nähe des Klärwerks alarmiert worden sind.

Dort war ein Peugeot-Kleinbus in Brand geraten - an den Seiten prangt groß das Logo des Klubs, der Am Sportforum ansässig und dessen Herren-Handballmannschaft in der 2. Bundesliga vertreten ist.

Die Feuerwehr lösche das Feuer, konnte aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett zerstört wurde. Außerdem wurde durch die Flammen auch ein daneben stehender Fiat in Mitleidenschaft gezogen.

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"Es entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro", so Engelmann. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.

Die Brandursache sei noch unklar, aber: "Wir ermitteln wegen des Verdachts eines Branddelikts", ergänzte Sprecherin Therese Leverenz auf Nachfrage.

Die Feuerwehr löschte das Feuer.
Die Feuerwehr löschte das Feuer.  © LeipzigFireFighter
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Auch ein daneben geparkter Fiat wurde beschädigt.
Auch ein daneben geparkter Fiat wurde beschädigt.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Welche Abteilung bzw. Mannschaft des DHfK das Feuer betrifft und inwieweit es den laufenden Betrieb beeinflusst, ist aktuell noch nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage an den Verein läuft.

Titelfoto: EHL Media

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