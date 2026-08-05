Feuerwehreinsatz bei Leipziger Klub: DHfK-Kleinbus geht in Flammen auf

Leipzig - War das ein gezielter Anschlag oder doch nur ein Unglück? In der Nacht auf Mittwoch ist im Leipziger Zentrum-Nordwest ein Kleinbus in Flammen aufgegangen, der offensichtlich zum SC DHfK Leipzig gehörte.

Der Kleinbus, der offensichtlich vom SC DHfK Leipzig genutzt wurde, brannte komplett aus. © EHL Media

Polizeisprecher Paul Engelmann sagte auf Anfrage von TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr zu einem Parkplatz in der Straße Am Sportforum in der Nähe des Klärwerks alarmiert worden sind.

Dort war ein Peugeot-Kleinbus in Brand geraten - an den Seiten prangt groß das Logo des Klubs, der Am Sportforum ansässig und dessen Herren-Handballmannschaft in der 2. Bundesliga vertreten ist.

Die Feuerwehr lösche das Feuer, konnte aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett zerstört wurde. Außerdem wurde durch die Flammen auch ein daneben stehender Fiat in Mitleidenschaft gezogen.

"Es entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro", so Engelmann. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.

Die Brandursache sei noch unklar, aber: "Wir ermitteln wegen des Verdachts eines Branddelikts", ergänzte Sprecherin Therese Leverenz auf Nachfrage.