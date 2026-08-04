Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe: Immer wieder Brände in Leipziger Waldstück

Leipzig - Seit Tagen kommt es in einem Waldstück im Leipziger Stadtteil Grünau-Nord immer wieder zu Bränden. Die Feuerwehr ist zur Stelle, um die Flammen zu bekämpfen. Die Frage, die sich stellt: Ist die Hitze an den Feuern schuld oder steckt mehr dahinter?

Brandbekämpfung im Unterholz: Seit Tagen sind Leipzigs Feuerwehren immer wieder in einem Waldstück in Grünau-Nord im Einsatz. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Als TAG24 am Dienstagabend die Rettungsleitstelle anruft, sind die Kameraden bereits wieder auf Anfahrt. "Anwohner hatten uns gemeldet, dass sie Rauch wahrgenommen hätten. Vermutlich ist das Feuer wieder aufgeflammt", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage.

Erst am Nachmittag waren die Retter zu dem Waldstück an der Lyoner Straße im Norden von Grünau-Nord gerufen worden. Circa 1000 Quadratmeter Wald sollen dort gegen 16.47 Uhr gebrannt haben. "Neun Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Südwest, Lindenthal, Lützschena, Liebertwolkwitz, Holzhausen und Böhlitz-Ehrenberg waren im Einsatz", so die Sprecherin. Bis etwa 18 Uhr sollen die Kameraden mit der Brandbekämpfung beschäftigt gewesen sein.

Dabei war es längst nicht das erste Mal, dass die Feuerwehrleute zu dem Areal eilten. Bereits am 29. Juli war es laut Rettungsleitstelle dort zu einem Brand gekommen, ebenso am gestrigen Montag.