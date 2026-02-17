Verheerender Brand in Leipzig: Ein Hund stirbt, ein weiterer kann gerettet werden

Leipzig - Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein verheerender Brand im Leipziger Westen.

Die Feuerwehr war am Dienstag in der Ludwigsburger Straße im Einsatz. © EHL Media

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, wurde die Behörde gegen 14.54 Uhr zu dem Brand in die Ludwigsburger Straße gerufen.

Aus bisher ungeklärter Ursache hatte es in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Gebäudes gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen ablöschen, nach ersten Erkenntnissen soll die Wohnung aber aktuell nicht mehr bewohnbar sein.

Während bei dem Feuer glücklicherweise keine Menschen zu Schaden kamen, ging es für die Tiere des Haushalts weniger glimpflich aus.

Laut Peters verstarb ein Hund infolge des Brandes, ein weiterer konnte von den Kameraden gerettet und vor Ort mit einer Sauerstoffmaske beatmet werden.