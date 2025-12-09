Nach schwerem Brand: Historisches Reihenhaus im Leipziger Süden ist unbewohnbar
Leipzig - Am späten Montagmorgen brannte es in einem Reihenhaus im Leipziger Stadtteil Marienbrunn.
Ein Polizeisprecher erklärte auf TAG24-Anfrage, dass das Feuer gegen 23.30 Uhr im ersten Stock eines Reihenhauses im Arminiushof in der denkmalgeschützten Gartenstadt ausbrach.
Demnach entwickelte das Feuer sich im Wohnzimmer. Der Eigentümer der Wohnung schlief eine Etage darüber und wurde durch den Brand geweckt.
Bei Ankunft der Rettungskräfte kam dichter, dunkler Rauch aus dem Gebäude.
Der Wohnungseigentümer schaffte es nicht seine Wohnung selbstständig zu verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Die Flammen griffen auch auf das Nachbargebäude über. Die dort lebende Familie musste evakuiert werden. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrkräfte den Brand.
Beide Wohnungen sind laut aktuellen Informationen nicht bewohnbar. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte am Dienstagmorgen noch nicht genau beziffert werden.
Es ist noch unklar, was das Feuer auslöste. Ein Brandursachenermittler soll zum Einsatz kommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier