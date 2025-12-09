Nach schwerem Brand: Historisches Reihenhaus im Leipziger Süden ist unbewohnbar

Leipzig - Am späten Montagmorgen brannte es in einem Reihenhaus im Leipziger Stadtteil Marienbrunn.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher erklärte auf TAG24-Anfrage, dass das Feuer gegen 23.30 Uhr im ersten Stock eines Reihenhauses im Arminiushof in der denkmalgeschützten Gartenstadt ausbrach.

Demnach entwickelte das Feuer sich im Wohnzimmer. Der Eigentümer der Wohnung schlief eine Etage darüber und wurde durch den Brand geweckt.

Bei Ankunft der Rettungskräfte kam dichter, dunkler Rauch aus dem Gebäude.

Der Wohnungseigentümer schaffte es nicht seine Wohnung selbstständig zu verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.