Immer wieder Brennpunkt Lene-Voigt-Park! Tauschschrank zum dritten Mal abgefackelt

Leipzig - Zum wiederholten Mal hat es im Leipziger Lene-Voigt-Park gebrannt. Diesmal musste, schon wieder, der Tausch-Schrank dran glauben.

Kein schöner Anblick: Der "Tauscho" ist in der Nacht auf Dienstag ausgebrannt. © PR/Aaron Krautheim

Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Obdachlosen-Schlafplätze in und um den Reudnitzer Park in Flammen gestanden hatten, traf es in der Nacht auf Dienstag nun den im Stadtteil bekannten "Tauscho".

Noch in der Nacht rückte die Feuerwehr an, um den Brand zu löschen. Am nächsten Morgen bot sich dennoch ein trauriges Bild: Sowohl das Gerüst als auch der Inhalt, vor allem bestehend aus Kleidung, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Wie TAG24 von "Tauscho"-Gründer Aaron Krautheim erfuhr, wollen die ehrenamtlichen Helfer am Dienstagnachmittag mit den Aufräumarbeiten beginnen. Ab Sonntag soll der Tausch-Schrank dann bis Ende Februar mit Holzplatten verschlossen werden.

Wer genau hinter der Brandstiftung steckt, wisse man laut Krautheim nicht. Im ganzen Stadtteil seien in den vergangenen Jahren aber "schwierige Zustände" zu beobachten worden, welche vor allem mit Faktoren wie dem Anstieg von wohnungslosen Menschen, massiver Vermüllung und steigender Drogenkriminalität einhergehen würden.