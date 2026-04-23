Nächtlicher Einsatz in Leipziger Gartenanlage: Laube brennt lichterloh

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Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Leipzig: Eine Gartenlaube stand am Mittwoch im Stadtteil Anger-Crottendorf lichterloh in Brand.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Leipzig: Eine Gartenlaube stand am Mittwoch im Stadtteil Anger-Crottendorf lichterloh in Brand.

Der Brand war bereits von Weitem zu erkennen.
Der Brand war bereits von Weitem zu erkennen.  © LeipzigFireFighter

Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen zu einer Gartenanlage an der Klausenerstraße gerufen, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer schon von Weitem zu erkennen.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens befanden sich in der betroffenen Laube zwei Gasflaschen, die den Einsatz weiter erschwert haben sollen.

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Insgesamt sei das Feuer auf zwei weitere Gartenlauben übergegangen. Eine sei vollständig, die andere ebenfalls schwer zerstört worden.

Verletzte gab es keine.

Nachdem das Feuer gelöscht war, sicherten Einsatzkräfte die betroffenen Lauben, um unter anderem mögliche Brandherde zu eliminieren.
Nachdem das Feuer gelöscht war, sicherten Einsatzkräfte die betroffenen Lauben, um unter anderem mögliche Brandherde zu eliminieren.  © News5
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Gegen 0.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Kräfte wieder abrücken.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Montage: LeipzigFireFighter ; NEWS5

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