Kind und 17-Jährige fackeln beim gemeinsamen Kochen komplette Küche ab

Leipzig - Beim Versuch, sich selbst ein leckeres Essen zuzubereiten, haben zwei Minderjährige am Dienstag im Leipziger Stadtteil Grünau-Nord die komplette Küche abgefackelt und damit die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die Wohnung ist aufgrund des Küchenbrandes vorerst unbewohnbar. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter mitteilte, hatten ersten Erkenntnissen zufolge ein zwölfjähriges Kind sowie eine 17-Jährige gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung in der Jupiterstraße Öl in einer Pfanne erhitzt.

"Durch die Hitzeentwicklung entzündete sich das Öl, wodurch es zum Brand innerhalb der Küche kam", so Richter.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es glücklicherweise schnell, den Brand zu löschen und somit eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räume zu verhindern.

Die Bewohner des Hauses konnten sich laut Angaben der Polizei selbstständig in Sicherheit bringen, niemand wurde verletzt.