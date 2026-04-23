Nächtlicher Großeinsatz in Leipziger Gartenanlage: Vier Lauben geraten in Brand

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Leipzig : Vier Gartenlauben brannten am Mittwoch im Stadtteil Anger-Crottendorf.

Der Brand war bereits von Weitem zu erkennen. © LeipzigFireFighter

Gegen 22 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren Süd, West, Mölkau und Engelsdorf mit acht Fahrzeugen zu einer Gartenanlage an der Klausenerstraße gerufen, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer schon von Weitem zu erkennen.

Wie die Polizei später mitteilte, sollen insgesamt vier Lauben gebrannt haben. Zwei davon wurden durch das Feuer gänzlich zerstört.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens befanden sich in einer der betroffenen Lauben zwei Gasflaschen, die den Einsatz weiter erschwert haben sollen.

Verletzte gab es keine.

Gegen 0.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Kräfte wieder abrücken.