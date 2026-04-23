Nächtlicher Großeinsatz in Leipziger Gartenanlage: Vier Lauben geraten in Brand

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Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Leipzig: Vier Gartenlauben brannten am Mittwoch im Stadtteil Anger-Crottendorf.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Leipzig: Vier Gartenlauben brannten am Mittwoch im Stadtteil Anger-Crottendorf.

Der Brand war bereits von Weitem zu erkennen.
Der Brand war bereits von Weitem zu erkennen.  © LeipzigFireFighter

Gegen 22 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren Süd, West, Mölkau und Engelsdorf mit acht Fahrzeugen zu einer Gartenanlage an der Klausenerstraße gerufen, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer schon von Weitem zu erkennen.

Wie die Polizei später mitteilte, sollen insgesamt vier Lauben gebrannt haben. Zwei davon wurden durch das Feuer gänzlich zerstört.

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Laut Informationen vom Ort des Geschehens befanden sich in einer der betroffenen Lauben zwei Gasflaschen, die den Einsatz weiter erschwert haben sollen.

Verletzte gab es keine.

Gegen 0.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Kräfte wieder abrücken.

Nachdem das Feuer gelöscht war, sicherten Einsatzkräfte die betroffenen Lauben, um unter anderem mögliche Brandherde zu eliminieren.
Nachdem das Feuer gelöscht war, sicherten Einsatzkräfte die betroffenen Lauben, um unter anderem mögliche Brandherde zu eliminieren.  © News5
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Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. "Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft", so Sprecher Tom Erik Richter.

Erstmeldung vom 23. April, 6.54 Uhr. Aktualisiert um 10.16 Uhr.

Titelfoto: Montage: LeipzigFireFighter ; NEWS5

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