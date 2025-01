31.01.2025 09:45 892 Nächtlicher Großeinsatz: Wieder Feuer in Sachsens längster Platte

Großeinsatz im strömenden Regen: In der Nacht zu Freitag hat es in Sachsens längster Platte - der "Langen Lene" in Leipzig - wieder gebrannt.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Großeinsatz im strömenden Regen: In der Nacht zu Freitag hat es in Sachsens längster Platte - der "Langen Lene" in Leipzig - erneut gebrannt. Mehrere Einsatzkräfte rückten in der Nacht zu Freitag zur "Langen Lene" aus. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten gegen 0.30 Uhr alarmiert. Demnach war ein Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses in der Lene-Voigt-Straße ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannte Unrat. Die Ursache sei noch unklar. Die Flammen seien von Kräften der Feuerwehr gelöscht worden. Leipzig Feuerwehreinsatz Mieter springt von Balkon! Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand Verletzte habe es nicht gegeben. Auch eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht nötig gewesen, alle Wohnungen seien noch bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, stehe noch nicht fest. Im Keller des Mehrfamilienhauses hatte es gebrannt - die Ursache ist noch unklar. © News5/Christian Grube Die Kripo ermittle in dem Fall nun zur Ursache. Im November und Dezember vergangenen Jahres war es bereits mehrmals zu Bränden in der "Langen Lene" gekommen.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier; NEWS5/Christian Grube