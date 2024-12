15.12.2024 18:08 Brand-Serie in Leipzig reißt nicht ab: Feuerwehr rückt schon wieder zur "Langen Lene" aus

Alarm in der "Langen Lene": Angebranntes Essen hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Leipzig-Probstheida ausgelöst.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Zum vierten Mal innerhalb kürzester Zeit wurde die Leipziger Feuerwehr am Sonntag zur "Langen Lene" in Leipzig-Probstheida alarmiert. Ein Feuerwehrauto steht vor der "Langen Lene": Kein ungewohnter Anblick in den letzten Wochen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Den ersten Erkenntnissen der Polizei nach ging gegen 15.30 Uhr der Notruf über einen Feuermelder im Inneren des längsten Plattenbaus der ehemaligen DDR in der Lene-Voigt-Straße bei den Einsatzkräften ein. Ausgelöst wurde der Melder durch angebranntes Essen in der Wohnpartei einer älteren Mieterin. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Seniorin medizinisch untersucht, soll aber wohlauf sein. Die Wohnung musste belüftet werden. Weitere Schäden sind nicht zu beklagen. Leipzig Feuerwehreinsatz Schon wieder Flammen in der "Langen Lene"! Feuerwehr evakuiert 50 Bewohner Erst am Samstagabend waren die Kameraden der Feuerwehr vor Ort gewesen, weil im selben Plattenbau ein Toaster Feuer gefangen hatte. Das Rettungswesen war vor Ort. Der Bewohnerin der Brandwohnung geht es den Umständen entsprechend gut. © 7aktuell.de | Eric Pannier Auf Brandmeldungen in der "Langen Lene" reagieren die Einsatzkräfte derzeit sensibel: Im letzten Monat hatte es dort zwei Großeinsätze nach Bränden im Kellerbereich gegeben. Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen Brandstiftung - der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier