Wohnungsbrand im Leipziger Norden: Delitzscher Straße gesperrt
Leipzig - Einsatz für die Leipziger Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Stadtteil Eutritzsch!
Der Notruf über einen Wohnungsbrand auf der Delitzscher Straße ging bei der Rettungsleitstelle um 14.11 Uhr ein, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage mit.
Vor Ort quoll dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.
Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Somit konnte auch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Die Delitzscher Straße war aufgrund des Einsatzes in stadtauswärtiger Richtung zeitweise gesperrt.
Die Feuerwehr ist aktuell noch vor Ort und belüftet die Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Titelfoto: Bildmontage/LeipzigFireFighter