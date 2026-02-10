Wohnungsbrand im Leipziger Norden: Delitzscher Straße gesperrt

Leipzig - Einsatz für die Leipziger Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Stadtteil Eutritzsch!

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. © LeipzigFireFighter

Der Notruf über einen Wohnungsbrand auf der Delitzscher Straße ging bei der Rettungsleitstelle um 14.11 Uhr ein, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage mit.

Vor Ort quoll dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Somit konnte auch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Delitzscher Straße war aufgrund des Einsatzes in stadtauswärtiger Richtung zeitweise gesperrt.