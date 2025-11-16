Verheerender Brand in Kleingarten: Laube vollständig zerstört

Am Samstagmorgen fackelte im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf eine Gartenlaube ab.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Samstagmorgen fackelte im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf eine Gartenlaube ab.

Die Laube wurde vollständig zerstört.
Die Laube wurde vollständig zerstört.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, geriet die Laube auf dem Grundstück eines Kleingartenvereins in der Wurzner Straße gegen 6.40 Uhr in Brand.

Zur genauen Ursache des Feuers lagen zunächst keine Informationen vor.

Obwohl die Einsatzkräfte schnell anrückten, brannte die Laube komplett nieder. Auch ein benachbarter Schuppen wurde durch die Flammen beschädigt.

Die Polizei sperrte den Brandort ab.
Die Polizei sperrte den Brandort ab.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Laut Polizeisprecher konnte die Gesamthöhe des durch das Feuer entstandenen Schadens noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: