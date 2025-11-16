Verheerender Brand in Kleingarten: Laube vollständig zerstört

Leipzig - Am Samstagmorgen fackelte im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf eine Gartenlaube ab.

Die Laube wurde vollständig zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, geriet die Laube auf dem Grundstück eines Kleingartenvereins in der Wurzner Straße gegen 6.40 Uhr in Brand.

Zur genauen Ursache des Feuers lagen zunächst keine Informationen vor.

Obwohl die Einsatzkräfte schnell anrückten, brannte die Laube komplett nieder. Auch ein benachbarter Schuppen wurde durch die Flammen beschädigt.