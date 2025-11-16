Verheerender Brand in Kleingarten: Laube vollständig zerstört
Leipzig - Am Samstagmorgen fackelte im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf eine Gartenlaube ab.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, geriet die Laube auf dem Grundstück eines Kleingartenvereins in der Wurzner Straße gegen 6.40 Uhr in Brand.
Zur genauen Ursache des Feuers lagen zunächst keine Informationen vor.
Obwohl die Einsatzkräfte schnell anrückten, brannte die Laube komplett nieder. Auch ein benachbarter Schuppen wurde durch die Flammen beschädigt.
Laut Polizeisprecher konnte die Gesamthöhe des durch das Feuer entstandenen Schadens noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier