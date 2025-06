Selber Tatort, selber Täter? Erneut brennen Autos in Leipzigs Westen

In Leipzigs Westen sind in der Nacht auf Mittwoch erneut PKWs in Flammen aufgegangen. Der vermeintliche Serientäter schlug erneut am selben Tatort zu.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Erneut sind Autos im Leipziger Westen in Flammen aufgegangen. Nachdem erst in der Nacht auf Samstag unter anderem ein Mann in einem Camper fast durch eine Brandstiftung ums Leben gekommen war, wurden nun wieder gleich mehrere Fahrzeuge in einer Nacht abgefackelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Täter hatte einen Brandsatz auf dem Außenspiegel der Fahrerseite des VW-Kleinwagens platziert. © 7aktuell.media Wie TAG24 von der Polizei erfuhr, schlugen Unbekannte zunächst nach Mitternacht auf demselben Parkplatz in Nähe der Antonienstraße zu, auf dem erst am Samstag ein Wohnmobil sowie weitere Fahrzeuge im Umkreis in Flammen aufgegangen waren. Dem Anschein nach wurde auf der Fahrerseite eines weißen VW-Kleinwagens ein Brandsatz auf den Außenspiegel gelegt und entzündet. Die Feuerwehr war rechtzeitig vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor dieser auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnte. Knapp zwei Stunden später wurden die Einsatzkräfte erneut wegen eines brennenden Autos alarmiert. Nur wenige Hundert Meter entfernt vom ersten Tatort stand ein weißer VW-Caddy in Flammen. Auch hier hatte der Brand nach ersten Erkenntnissen womöglich seinen Ursprung auf dem Außenspiegel der Fahrerseite.

Das zweite Fahrzeug brannte vollständig aus, bevor die Feuerwehr am Tatort eintraf. © 7aktuell.media

Das zweite brennende Fahrzeug geht gänzlich in Flammen auf