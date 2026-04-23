Straße wegen Löscharbeiten gesperrt: Rauch kommt aus Leipziger Hochhaus

Leipzig - Die Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag zusammen mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu einem Einsatz im Südosten von Leipzig aus.

Was den Rauch auslöst, ist momentan noch unklar. © Christian Grube

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr in die Straße des 18. Oktober gerufen.

Rauch drang aus dem Gebäude. Feuerwehrkräfte sind vor Ort, um zu löschen.

Die Ursache für den Rauch konnte laut dem Sprecher noch nicht geklärt werden. Momentan geht man von einem mutmaßlichen Wohnungsbrand aus.

Informationen zu möglichen Verletzten gibt es noch nicht, da der Einsatz immer noch läuft.