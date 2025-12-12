Dachstuhl in Connewitz brennt lichterloh: Drei Personen verletzt - 16 evakuiert

Leipzig - Die Feuerwehr eilte am frühen Freitagmorgen nach Leipzig -Connewitz. Grund war ein Dachstuhl, der lichterloh in Flammen stand.

Am frühen Freitagmorgen fing der Dachstuhl in Leipzig-Connewitz Feuer. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der dichte Rauch, welcher sich über einem Mehrfamilienhaus in der Stockartstraße sammelte, war gegen 4.18 Uhr bereits von weitem zu erkennen.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage erklärte, bestätigte sich die Einsatzmeldung "Dachstuhlbrand" vor Ort.

Die Kräfte verloren keine Zeit und schafften es schon kurz nach 5 Uhr, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Sie gingen unter Atemschutz und mit zwei Drehleitern gegen die Flammen vor. Aktuell sind die Kräfte noch mit Restlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Auch ein Brandursachenermittler ist vor Ort.

Während zuerst von einer verletzten Person ausgegangen wurde, bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner TAG24, dass insgesamt drei Personen - zwei Frauen (25 und 22) und ein Mann (27) - ins Krankenhaus gebracht wurden.