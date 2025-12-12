Dachstuhl in Connewitz brennt lichterloh: Drei Personen verletzt - 16 evakuiert
Leipzig - Die Feuerwehr eilte am frühen Freitagmorgen nach Leipzig-Connewitz. Grund war ein Dachstuhl, der lichterloh in Flammen stand.
Der dichte Rauch, welcher sich über einem Mehrfamilienhaus in der Stockartstraße sammelte, war gegen 4.18 Uhr bereits von weitem zu erkennen.
Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage erklärte, bestätigte sich die Einsatzmeldung "Dachstuhlbrand" vor Ort.
Die Kräfte verloren keine Zeit und schafften es schon kurz nach 5 Uhr, die Lage unter Kontrolle zu bringen.
Sie gingen unter Atemschutz und mit zwei Drehleitern gegen die Flammen vor. Aktuell sind die Kräfte noch mit Restlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Auch ein Brandursachenermittler ist vor Ort.
Während zuerst von einer verletzten Person ausgegangen wurde, bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner TAG24, dass insgesamt drei Personen - zwei Frauen (25 und 22) und ein Mann (27) - ins Krankenhaus gebracht wurden.
16 Personen evakuiert - Haus unbewohnbar
"Für die Löscharbeiten musste die Bornaische Straße zeitweise voll gesperrt werden", so Graupner.
Die Straßenbahnen haben mittlerweile wieder freie Fahrt, Autos kommen hier weiterhin vorerst nicht durch. Über den Verkehrswarndienst der Polizei bleibt Ihr auf dem Laufenden.
Alle 16 Personen, die sich im Haus befunden haben, mussten evakuiert werden.
"Das Haus gilt nach Angaben der Feuerwehr als derzeit nicht mehr bewohnbar", informierte Graupner abschließend.
Die Arbeiten dauern weiter an.
Erstmeldung vom 12. Dezember, 7.53 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 12.07 Uhr.
