Schwerer Unfall mit vier Verletzten: Feuerwehr befreit Frau aus Citroën

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der S68 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Pegau - Am Mittwochnachmittag hat sich auf der S68 zwischen Pegau und dem Ortsteil Großstorkwitz am Abzweig Weideroda ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Personen verletzt worden sind - zwei von ihnen schwer. Neben der Feuerwehr kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Feuerwehr befreite die Fahrerin des Citroën aus ihrem Fahrzeug.
Die Feuerwehr befreite die Fahrerin des Citroën aus ihrem Fahrzeug.

Dabei kollidierte gegen 14.30 Uhr ein schwarzer Citroën aus bisher unbekannter Ursache mit einem schwarzen Ford, teilte Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig mit.

Eines der Fahrzeuge setzte daraufhin automatisch einen Notruf, einen sogenannten Emergency-Call, ab.

Vor Ort eingetroffen, stellten die Rettungskräfte fest, dass vier Personen bei dem Crash verletzt wurden - zwei von ihnen schwer.

"Glücklicherweise wurden niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt", sagte Köhler. "Die Fahrerin des Citroën musste allerdings aufgrund ihrer Verletzung besonders aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Hierzu wurde durch die Kameraden eine große Seitenöffnung mit hydraulischem Rettungsmittel geschaffen." Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Rettungshubschrauber "Christoph 61" landete auf der Landstraße.
Der Rettungshubschrauber "Christoph 61" landete auf der Landstraße.
Zum Einsatz kamen die Feuerwehren von Pegau, Kitzen und Wiederau sowie der Rettungsdienst mit drei Krankenwagen.
Zum Einsatz kamen die Feuerwehren von Pegau, Kitzen und Wiederau sowie der Rettungsdienst mit drei Krankenwagen.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Staatsstraße voll gesperrt. "Seit 16 Uhr ist die Fahrbahn wieder einseitig frei, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt", sagte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage.

