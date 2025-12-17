Schwerer Unfall mit vier Verletzten: Feuerwehr befreit Frau aus Citroën

Pegau - Am Mittwochnachmittag hat sich auf der S68 zwischen Pegau und dem Ortsteil Großstorkwitz am Abzweig Weideroda ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Personen verletzt worden sind - zwei von ihnen schwer. Neben der Feuerwehr kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Feuerwehr befreite die Fahrerin des Citroën aus ihrem Fahrzeug. © PR/Mike Köhler

Dabei kollidierte gegen 14.30 Uhr ein schwarzer Citroën aus bisher unbekannter Ursache mit einem schwarzen Ford, teilte Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig mit.

Eines der Fahrzeuge setzte daraufhin automatisch einen Notruf, einen sogenannten Emergency-Call, ab.

Vor Ort eingetroffen, stellten die Rettungskräfte fest, dass vier Personen bei dem Crash verletzt wurden - zwei von ihnen schwer.

"Glücklicherweise wurden niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt", sagte Köhler. "Die Fahrerin des Citroën musste allerdings aufgrund ihrer Verletzung besonders aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Hierzu wurde durch die Kameraden eine große Seitenöffnung mit hydraulischem Rettungsmittel geschaffen." Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.