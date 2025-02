Wieder Kellerbrände in Leipzig: Acht Anwohner medizinisch untersucht

Leipzig - Erneut hat es in der Nacht zu Sonntag und in der Nacht zu Montag Brände in Leipziger Kellern gegeben.

Im Maschinenraum eines Mehrfamilienhauses an der Saalfelder Straße brach in der Nacht zu Montag ein Brand aus. © 7aktuell.de/Eric Pannier

Im zweiten Fall brach das Feuer gegen 5.40 Uhr im Technikraum eines Mehrfamilienhauses an der Saalfelder Straße aus, teilte die Polizei mit.

Verletzte habe es hier nicht gegeben, auch eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen.

Die betroffene Straße habe durch den Einsatz zwischenzeitlich gesperrt werden müssen.

Die Polizei ermittle ebenfalls zur Ursache - ein Brandursachenermittler werde eingesetzt.

In den vergangenen Monaten hatte es in Leipzig mehrfach Kellerbrände in Wohnblöcken gegeben - so musste die Feuerwehr wiederholt in die Ringstraße und in die Lene-Voigt-Straße ausrücken.