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Wohnungsbrand im Leipziger Norden: Feuerwehr muss Menschen vom Balkon retten

Im Leipziger Stadtteil Gohlis brannte es am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr musste Personen retten.

Von Tamina Porada

Leipzig - Im Leipziger Norden brannte es am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Bewohner retten.

Es brannte im dritten OG eines Mehrfamilienhauses.
Es brannte im dritten OG eines Mehrfamilienhauses.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Brand wurde gegen 8.25 Uhr in der Hoepnerstraße 14 im Stadtteil Nord/Gohlis-Mitte gemeldet.

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Leipzig bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Kameraden der Feuerwehr den Rauch bereits bemerkten, als sie an der Wohnung ankamen. Demnach ging das Feuer vom dritten Obergeschoss aus.

Mit einer Drehleiter wurden drei Personen aus dem Gebäude geholt.

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Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch untersucht und in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Trupps aus und konnte den Brand schnell löschen.

Mithilfe einer Drehleiter wurden die Personen aus der Wohnung gerettet.
Mithilfe einer Drehleiter wurden die Personen aus der Wohnung gerettet.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Gegenwärtig läuft der Einsatz noch. Einsatzkräfte der Polizei sind ebenfalls vor Ort und ermitteln zur Brandursache.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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