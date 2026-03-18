Wohnungsbrand im Leipziger Norden: Feuerwehr muss Menschen vom Balkon retten

Leipzig - Im Leipziger Norden brannte es am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Bewohner retten.

Es brannte im dritten OG eines Mehrfamilienhauses. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Brand wurde gegen 8.25 Uhr in der Hoepnerstraße 14 im Stadtteil Nord/Gohlis-Mitte gemeldet.

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Leipzig bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Kameraden der Feuerwehr den Rauch bereits bemerkten, als sie an der Wohnung ankamen. Demnach ging das Feuer vom dritten Obergeschoss aus.

Mit einer Drehleiter wurden drei Personen aus dem Gebäude geholt.

Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch untersucht und in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Trupps aus und konnte den Brand schnell löschen.