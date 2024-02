Zweitägiger Feuerwehreinsatz im Leipziger Nordosten: Bürokomplex evakuiert

Leipzig - Zweitägiger Einsatz im Leipziger Nordosten: Feuerwehrkräfte sind am Montag wegen eines Brandes alarmiert worden und auch am Dienstag noch vor Ort.

Die Feuerwehr beim Einsatz am Dienstagmorgen im Leipziger Nordosten. © Grube/News5

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage sagte, ging die Alarmierung wegen des Feuers in einem Bürokomplex an der Rohrteichstraße 16 bis 20 bereits am Montag gegen 11 Uhr ein. Dort befindet sich unter anderem auch das Leipziger Gesundheitsamt.

Nach Bauarbeiten sei es zu einem Schwelbrand am Dämm-Material im Hohlraum zwischen zwei Gebäuden gekommen.

In den unteren Etagen habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, so Graupner ergänzend. Den Angaben nach mussten die gesamten Giebelwände geöffnet werden.

Der Bürokomplex sei evakuiert worden - Verletzte habe es nicht gegeben.