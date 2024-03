Warnstreiks! Flugausfälle in Leipzig/Halle und Dresden zu erwarten

Leipzig - Passagiere an den Flughäfen Leipzig /Halle und Dresden müssen wegen eines weiteren Warnstreiks am Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Auch am Flughafen Leipzig/Halle kommt es am Freitag erneut zu Warnstreiks. © Jan Woitas/dpa

Die beiden Flughäfen teilten am Donnerstag mit, dass es Auswirkungen durch den Streik des Luftsicherheitspersonals geben könnte.

Passagiere sollten sich vor der Reise bei ihrer Airline über den aktuellen Flugstatus informieren.



Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwoch die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Service-Bereichen tätig sind, zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Lufthansa bat Fluggäste, die ihre Reise am Freitag von den jeweiligen Flughäfen beginnen wollen, nicht an den jeweiligen Airport zu kommen.

Demnach werden die Sicherheitskontrollen zum Transitbereich geschlossen sein. Somit sei ein Zugang zu den Gates im Abflugbereich nicht möglich.