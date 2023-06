Hier brennt's gewaltig: Diese sächsische Feuerwehr ist selbst in Not!

Am Samstag fand das Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr statt. © Anke Brod

Schrillt in Fuchshain selbst der Alarm, kann er mit seinen profunden Kenntnissen gleich Order nach Naunhof durchfunken, was an der Einsatzstelle anliegt. Manchmal bleibe das Fuchshainer Gerätehaus aber auch dicht. "Dann muss man hier mindestens fünf Minuten länger warten, bis die Feuerwehr aus Naunhof eintrifft", verdeutlichte Demand die drastischen Folgen des Personalmangels.



Er würde im Ort gern auch eine Jugendfeuerwehr aufmachen. Doch fehle es für diesen Plan ebenso an Unterstützern, bedauerte Demand erneut.



Die Fuchshainer Feuerwehr sucht keine Superhelden, sondern Frauen und Männer ab 18 Jahren, die sich mit Spaß an der Sache in einem motivierten Team in den Dienst der Allgemeinheit stellen möchten. Wenn es brennt oder ein Verkehrsunfall passiert, kommt es auf jeden Mann und jede Frau an.

Retten, Löschen, Bergen, Schützen – das Repertoire der Handlungsfelder ist breit. Sinkt die Bereitschaft zum Ehrenamt, könnte das für die Fuchshainer Wehr irgendwann das Aus bedeuten.

Wer bei der FF Fuchshain in die Abläufe hineinschnuppern möchte, kann Florian Demand per Mail kontaktieren: ortswehrleitung-fuchshain@feuerwehr-naunhof.de.