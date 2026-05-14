Großeinsatz in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs: Spezialkräfte betreten Wohnhaus
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Leipzig - Laut einem Augenzeugenbericht sind am Donnerstagabend in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes womöglich Schüsse gefallen. Die Lage ist aktuell unklar, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.
"Zeugen haben Knallgeräusche aus einem Wohnhaus in der Gerberstraße gemeldet", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber auf TAG24-Nachfrage.
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Aktuell seien Spezialkräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen vor Ort im Einsatz. Die polizeiliche Maßnahme dauert momentan an.
Titelfoto: privat