Großeinsatz in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs: Spezialkräfte betreten Wohnhaus

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In der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Die Lage ist unklar.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Laut einem Augenzeugenbericht sind am Donnerstagabend in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes womöglich Schüsse gefallen. Die Lage ist aktuell unklar, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Schwer bewaffnete Polizisten sind aktuell in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes im Einsatz.
Schwer bewaffnete Polizisten sind aktuell in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes im Einsatz.

"Zeugen haben Knallgeräusche aus einem Wohnhaus in der Gerberstraße gemeldet", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber auf TAG24-Nachfrage.

Polizisten sichern den Bereich weitläufig ab.
Polizisten sichern den Bereich weitläufig ab.  © Susann Friedrich
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Aktuell seien Spezialkräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen vor Ort im Einsatz. Die polizeiliche Maßnahme dauert momentan an.

Titelfoto: privat

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