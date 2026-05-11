Mann mit Damenschuh löst Polizeieinsatz aus und landet im Gefängnis

Delitzsch - In Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) hat ein 33-Jähriger am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein 33-Jähriger hat am Sonntagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz in Delitzsch gesorgt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 12.50 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf und meldete, dass ein aggressiver Mann in der Lauesche Straße herumschreie und dabei auch noch mit einer Waffe hantiere, teilte die Polizei am Montag mit.

Wenig später trafen die Einsatzkräfte einen 33 Jahre alten Mann aus Nigeria an, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte.

"Bei der Überprüfung führte er keine gefährlichen Gegenstände mit sich, und es wurden weder Personen verletzt noch bedroht", sagte Polizeisprecher Moritz Peters. "Nur ein auffälliger Damenschuh, der in Größe und Farbe der von den Zeugen beschriebenen Waffe ähnelte, wurde bei dem 33-Jährigen gefunden."

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Beamten dann jedoch fest, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen.