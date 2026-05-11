Haufenweise Workshops und Konzerte: Dieses Festival findet im Herbst in Leipzig statt

Leipzig - Vier Tage lang wird Leipzig im Herbst zum Treffpunkt der deutschen Chorszene: Erstmals findet dort das bundesweite Chorfestival " chor.com " statt.

Im Herbst wird Leipzig vier Tage lang zum Treffpunkt der deutschen Chorszene. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Vom 1. bis 4. Oktober sind mehr als 150 Workshops, drei hochkarätige Masterclasses und 20 Konzerte geplant, wie der Deutsche Chorverband mitteilte.

Daneben stellen auf einer Ausstellermesse in der Kongresshalle am Zoo Leipzig rund 60 Noten‐ und Musikverlage, CD‐Labels, Technikanbieter, Hoch‐ und Musikschulen, Akademien, Festival‐ und Konzertveranstalter sowie Fachverbände ihre neuen Projekte und Programme vor.

Das Festival steht unter dem Motto: "Building Bridges – wie Chormusik neue Verbindungen schafft".

"Eine besondere Stärke von Chören ist es, Brücken zu bauen, innerhalb eines Chores wie zu anderen Chören, während sich Gräben in der Gesellschaft eher vertiefen", teilte Ex-Bundespräsident und Präsident des Deutschen Chorverbandes Christian Wulff (CDU, 66) mit. Beim gemeinsamen Singen gelinge es, unterschiedliche Kulturen, soziale Hintergründe und Sichtweisen zu verbinden.