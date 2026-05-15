Großeinsatz in Leipzig: Mehrere Schüsse in der Nähe des Hauptbahnhofes
Leipzig - Laut einem Augenzeugenbericht sind am Donnerstagabend in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes Schüsse gefallen. Die Lage war unklar, die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz.
"Zeugen haben Knallgeräusche aus einem Wohnhaus in der Gerberstraße gemeldet", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber am Abend auf TAG24-Nachfrage.
Am Freitagvormittag gibt es nun ein genaueres Bild der Lage. Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter hatte eine Person gegen 19.15 Uhr mehrere Male aus dem Fenster einer Wohnung heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen.
Gleich mehrere Notrufe gingen bei der Leitstelle ein, woraufhin eine besonders geschulte Einsatzgruppe für lebensbedrohliche Einsatzlagen in die Gerberstraße ausrückte.
"Die Beamten konnten eine Wohnung ausfindig machen, aus welcher die Schüsse abgegeben wurden", so der Polizeisprecher.
Polizei durchsucht Wohnung eines 26-jährigen Ukrainers
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Den 26 Jahre alten Mieter der Wohnung trafen die Einsatzkräfte kurz darauf in der Nähe an. Der Ukrainer habe der Durchsuchung seiner Wohnung daraufhin freiwillig zugestimmt, heißt es.
"In dieser konnten die Beamten eine Schreckschusswaffe, sowie dazugehörige Munition finden und sicherstellen", erklärte der Polizeisprecher weiter. "Gegen den Mieter sowie gegen einen im Tatzusammenhang stehenden 26-jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet."
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Trotzdem waren Spezialkräfte der Polizei stundenlang im Einsatz. Erst gegen Mitternacht rückten sie wieder ab.
Im Rahmen des Einsatzes wurden die Gerberstraße und ein Teil der Kurt-Schuhmacher-Straße für circa drei Stunden gesperrt und die über den Steig E des Hauptbahnhofs fahrenden Straßenbahnen umgeleitet. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet zu umfahren.
Erstmeldung vom 14. Mai, 20.20 Uhr; aktualisiert am 15. Mai, 11.04 Uhr.
Titelfoto: privat