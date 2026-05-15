Großeinsatz in Leipzig: Mehrere Schüsse in der Nähe des Hauptbahnhofes

Leipzig - Laut einem Augenzeugenbericht sind am Donnerstagabend in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes Schüsse gefallen. Die Lage war unklar, die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Schwer bewaffnete Polizisten sind aktuell in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes im Einsatz.

"Zeugen haben Knallgeräusche aus einem Wohnhaus in der Gerberstraße gemeldet", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber am Abend auf TAG24-Nachfrage.

Am Freitagvormittag gibt es nun ein genaueres Bild der Lage. Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter hatte eine Person gegen 19.15 Uhr mehrere Male aus dem Fenster einer Wohnung heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen.

Gleich mehrere Notrufe gingen bei der Leitstelle ein, woraufhin eine besonders geschulte Einsatzgruppe für lebensbedrohliche Einsatzlagen in die Gerberstraße ausrückte.

"Die Beamten konnten eine Wohnung ausfindig machen, aus welcher die Schüsse abgegeben wurden", so der Polizeisprecher.