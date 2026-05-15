Unkomplizierte Erfrischung: Leipzig erhält im Sommer zusätzliche "Brunnos"

Leipzig - Die Leipziger Stadtwerke erweitern die bereits 32 fest installierten Trinkwasserspender im Stadtgebiet in den Sommermonaten um fünf mobile Riesenbrunnen. Mit der Kampagne reagiert man auf die steigende Hitzebelastung während der heißen Jahreszeit als Folge des Klimawandels sowie den wachsenden Bedarf an frei zugänglichem Trinkwasser im urbanen Raum.

Die "Brunnos" verfügen über ein automatisches Spülprogramm und reinigen sich alle sechs Stunden selbst. (Archivfoto) © PR/Stadtwerke

"Die mobilen Brunnos setzen wir gezielt an stark frequentierten Orten sowie bei Veranstaltungen und Festen ein", sagt Wasserwerke-Sprecherin Katja Gläß. "Als gut sichtbare Wasserriesen sorgen sie für eine unkomplizierte Erfrischung mitten im Stadtgeschehen oder an Stellen, wo besonders viele Menschen unterwegs sind."

Dabei ist "Brunno" längst kein Unbekannter mehr: Zur Fußball-EM 2024 kam der erste der 420 Kilogramm schweren Riesenbrunnen in der Innenstadt zum Einsatz, seither wurden aufgrund der positiven Erfahrungen mehrere Exemplare nachbestellt.

Erste Standorte in diesem Jahr sind unter anderem der Wilhelm-Leuschner-Platz, die Stünzer Straße, die Riemannstraße sowie das PEP nahe dem Allee Center in Grünau. Die Wahl der Einsatzorte beruht dabei auf Vorschlägen des Amts für Umweltschutz.