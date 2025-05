Gründächer im Test: Wie Extremwetter-tauglich sind sie wirklich?

Von Birgit Zimmermann

Leipzig - Frische Luft durch grüne Dächer - eine in Leipzig bereits regelmäßig praktizierte Taktik ist durch den Klimawandel immer häufiger extremen Wetterereignissen wie Starkregen ausgesetzt. Leipziger Forscher untersuchen jetzt in einem Projekt, wie sich verschiedene Gründächer in solchen Situationen verhalten.