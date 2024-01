Hakenkreuz auf Werbeschild in Taucha gesprüht

Taucha - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ein Hakenkreuz auf ein Werbeschild in Taucha bei Leipzig gesprüht.

In Taucha wurde ein Hakenkreuz auf ein Werbeschild gesprüht. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Zudem brachten sie einen Schriftzug in der Größe von etwa 1,20 Meter bis 2,80 auf dem Schild in der Graßdorfer Straße an, wie die Leipziger Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Höhe des entstandenen Schadens sei derzeit noch unklar.