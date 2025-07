30 Jahre "La Haine": In diesen Leipziger Kinos könnt Ihr den Kultfilm noch einmal sehen

Leipzig - 1995 eroberte der französische Film "La Haine" (zu Deutsch: Hass) die Leinwand und fand auch beim deutschen Publikum großen Anklang. Im Sommer 2025 feiert das Werk von Regisseur Mathieu Kassovitz (57) nun sein 30-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Lichtspielhäuser in Leipzig nehmen dies zum Anlass, den zeitlosen Kult-Klassiker, der auch heute noch nichts von seiner filmischen Wucht verloren hat, erneut ins Kino zu bringen.

Für Vincent Cassel (58) war der Film der Beginn einer großen Schauspielkarriere. (Archivfoto) © Scott A Garfitt/Invision/AP

Das Drama erzählt 24 Stunden im tristen, perspektivlosen Leben dreier Jugendfreunde in einem Pariser Vorort.

Nach einer Nacht voller Krawalle zwischen der Polizei und einer Gruppe Jugendlicher herrscht eine höchst angespannte Atmosphäre in dem dicht besiedelten und von Armut, Einwanderung und Kriminalität geprägten Viertel.

Auslöser war ein Polizeiverhör, bei dem ein 16-Jähriger aus dem Block lebensgefährlich verletzt wurde und ins Koma fiel. Seine Freunde Vinz, Saïd und Hubert sind getrieben vom Hass gegen das System und schwören Rache, sollte ihr Freund nicht überleben. Als Vince dann eine verloren gegangene Polizeipistole findet, ändert sich alles im Leben der drei Hauptfiguren.

Das Werk, das unter anderem bei dem Filmfestival in Cannes 1995 für die beste Regie ausgezeichnet wurde, beleuchtet die Spirale aus Gerüchten, Hass und Gewalt meisterhaft und hat aufgrund der immer noch existierenden Zustände in den Vororten der französischen Hauptstadt kaum an Aktualität verloren. Die Hauptdarsteller Vincent Cassel (58), Saïd Taghmaoui (52) und Hubert Koundé (54) legten mit ihren beeindruckenden Leistungen zudem den Grundstein für große Karrieren und den Weg nach Hollywood.