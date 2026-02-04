"Fällst du hier runter, bist du weg!" Leipziger Weltenbummler erklimmt ungesichert Minarett

Leipzig - Dass es Robert Friedrich alias "Der Mann mit dem Bart" gern mal etwas extremer mag, ist kein Geheimnis mehr. Auf seinem Weg zu Fuß nach Singapur erklomm er zuletzt ungesichert ein 2800 Jahre altes irakisches Minarett.

Vor wenigen Tagen stellte sich Robert Friedrich einer krassen Mutprobe. Ohne Sicherung bestieg er das Spiralminarett in der irakischen Stadt Samarra. © Instagram/der_mann_mit_dem_bart

"Es ist hier echt nicht viel Platz für Fehltritte", bangte Robert Friedrich auf seinem Weg in luftige Höhen.

Seit mehr als 300 Tagen nimmt der Sachse seine Follower mit auf seinen Fußmarsch nach Singapur. Nach elf durchquerten Ländern erreichte er zuletzt den Irak und besichtigte dort vor allem die Städte Tikrit und Samarra.

"Machen wir uns doch nichts vor, dieses ganze Social-Media-Game dreht sich auch in 2026 nur um Aufmerksamkeit, Klicks und Reichweite, auch wenn der Algorithmus reale und ungeschönte echte Situationen wohl bevorzugt", erklärte er vor Kurzem unter einem seiner Posts.

"Nun, das hier war so eine Situation - konnte mir nicht verkneifen ein Drama daraus zu machen", hieß es weiter.

Gemeint ist damit sein Aufstieg auf das 2800 Jahre alte Spiralminarett der einst größten Moschee der Welt in Samarra. Denn mit einer ordentlichen Portion Höhenangst fühlen sich auch 36 Meter wie der Aufstieg auf den K2 an, wie Friedrich in der Kommentarspalte zugab.

"Ich schaffe das. Ich werde da hochgehen und das wird funktionieren", machte er sich Mut.