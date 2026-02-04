"Fällst du hier runter, bist du weg!" Leipziger Weltenbummler erklimmt ungesichert Minarett
Leipzig - Dass es Robert Friedrich alias "Der Mann mit dem Bart" gern mal etwas extremer mag, ist kein Geheimnis mehr. Auf seinem Weg zu Fuß nach Singapur erklomm er zuletzt ungesichert ein 2800 Jahre altes irakisches Minarett.
"Es ist hier echt nicht viel Platz für Fehltritte", bangte Robert Friedrich auf seinem Weg in luftige Höhen.
Seit mehr als 300 Tagen nimmt der Sachse seine Follower mit auf seinen Fußmarsch nach Singapur. Nach elf durchquerten Ländern erreichte er zuletzt den Irak und besichtigte dort vor allem die Städte Tikrit und Samarra.
"Machen wir uns doch nichts vor, dieses ganze Social-Media-Game dreht sich auch in 2026 nur um Aufmerksamkeit, Klicks und Reichweite, auch wenn der Algorithmus reale und ungeschönte echte Situationen wohl bevorzugt", erklärte er vor Kurzem unter einem seiner Posts.
"Nun, das hier war so eine Situation - konnte mir nicht verkneifen ein Drama daraus zu machen", hieß es weiter.
Gemeint ist damit sein Aufstieg auf das 2800 Jahre alte Spiralminarett der einst größten Moschee der Welt in Samarra. Denn mit einer ordentlichen Portion Höhenangst fühlen sich auch 36 Meter wie der Aufstieg auf den K2 an, wie Friedrich in der Kommentarspalte zugab.
"Ich schaffe das. Ich werde da hochgehen und das wird funktionieren", machte er sich Mut.
Winzige Stufen führen immer weiter nach oben
"Mein Herz rammelt", offenbarte "Der Mann mit dem Bart", während er die schmalen Stufen nach oben stieg, auf die kaum zwei Personen passen.
"Es ist hier echt nicht viel Platz für Fehltritte. Fällst du hier runter, bist du weg!"
Die Belohnung für die Zerreißprobe gab es mit der atemberaubenden Aussicht über die kulturell und archäologisch sehr bedeutsame Stadt Samarra.
"Der Runterweg wird auf jeden Fall ein Thema", befürchtete Friedrich, während er sich allmählich wieder nach unten begab.
Solltet Ihr den "Mann mit dem Bart" bei seinen Abenteuern verfolgen wollen, schaut bei seinem Instagram-Account "der_mann_mit_dem_bart" vorbei.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/der_mann_mit_dem_bart