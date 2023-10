Hier pflegt der mutmaßliche Stasi-Killer sein Leipziger Vorstadtidyll

Leipzig/Berlin - Er soll im Auftrag der DDR-Staatssicherheit einen Menschen hinterrücks erschossen haben: 49 Jahre nach dem Mord an Czeslaw Kukuczka (†38) im Grenzbahnhof Berlin-Friedrichstraße pflegt der mutmaßliche Stasi-Killer Manfred N. (79) ein Leben in der Leipziger Vorstadtidylle - zwischen Gartenzwergen und Gemüsebeeten. Über seine Vergangenheit reden will er nicht.