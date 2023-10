Mordanklage nach 49 Jahren: Polnische Ermittler spürten Stasi-Killer in Leipzig auf

Leipzig/Berlin - Es war ein eiskalter Auftragsmord: Am 29. März 1974 wurde der polnische Feuerwehrmann Czeslaw Kukuczka (†38) am innerdeutschen Grenzbahnhof Berlin-Friedrichstraße aus kurzer Distanz von hinten erschossen. Jahrzehntelang galt der Fall als nicht klärbar, blieb der Täter unbekannt. Doch jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage erhoben - gegen einen 79-jährigen Leipziger, der im Auftrag der Stasi getötet haben soll.

Die im Volksmund "Tränenpalast" genannte ehemalige Ausreisehalle am Grenzbahnhof Berlin-Friedrichstraße. Von hier fuhren S- und U-Bahnen nach West-Berlin. © IMAGO / Funke Foto Services

An jenem Freitag im März 1974 war Czeslaw Kukuczka mittags in der polnischen Botschaft in Ost-Berlin aufgetaucht. Dort forderte der Feuerwehrmann aus Jaworzno seine sofortige Ausreise in den Westen und drohte mit einem Sprengsatz, den er angeblich in seiner Aktentasche habe. Ein Bluff, wie sich später herausstellte.

Die polnischen Sicherheitskräfte informierten sofort ihre Kontaktleute im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR. Schon bald erschienen Stasi-Offiziere in der polnischen Vertretung, die den Fall übernahmen.

Aus alten MfS-Akten geht hervor, dass sie Kukuczka nach mehrstündigen Verhandlungen die Ausreise nach West-Berlin zusicherten und zum Schein entsprechende Dokumente aushändigten.

Anschließend wurde der Pole von einem Stasi-Oberstleutnant zum Grenzbahnhof Friedrichstraße gefahren. Nach einer fiktiven Grenzkontrolle in der im Volksmund "Tränenhalle" genannten Abfertigungshalle ging er in Richtung Grenzübergang.

Plötzlich trat - von Kukuczka unbemerkt - ein Mann in langem Mantel und getönter Brille aus einem Versteck hervor, richtete eine Pistole auf den Polen und feuerte ihm aus zwei Metern Entfernung in den Rücken.