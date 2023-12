Hochwasser in und um Leipzig: So ist die Lage am zweiten Weihnachtstag

Leipzig - In Teilen Sachsens heißt es seit einigen Tagen Land unter - auch Leipzig , der Landkreis Leipzig und der Landkreis Nordsachsen sind vom Hochwasser betroffen. Am Dienstagmorgen meldete eine Stelle Alarmstufe 3.

In Grimma (Landkreis Leipzig) lief in der Nacht zu Dienstag eine Bahnunterführung mit Wasser voll. © Medienportal Grimma

Auf der Seite des Landeshochwasserzentrums Sachsen wurde Stand 10 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag für Bad Düben 1/Vereinigte Mulde die Alarmstufe 3 angezeigt.

Die gemessenen Wasserstände für Leipzig-Thekla/ Parthe, Kleindalzig/Weiße Elster, Golzern/Vereinigte Mulde und Leisnig/Freiberger Mulde führten zur Alarmstufe 2.

Alle anderen Stellen im Gebiet meldeten Alarmstufe 1 oder kein Hochwasser.

Wie TAG24 aus Grimma erfuhr, kam es in der vergangenen Nacht wieder zu Feuerwehreinsätzen. So lief unter anderem eine Bahnunterführung in der Husarenstraße voll. Der Grund sei ein verstopfter Gulli gewesen. Die Feuerwehr habe dort gegen 1 Uhr ein steckengebliebenes Auto befreien müssen.