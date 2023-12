Hochwasser im Leipziger Umland: Grimmas Schutzanlage hält, B2 überschwemmt

Leipzig/Grimma - Die Hochwasserlage hält weiterhin die Menschen in Sachsen in Atem, so auch im Leipziger Umland. Während Grimma jedoch zunächst aufatmen kann, wurden nun auch in Leipzig Überflutungen gemeldet.

In der Nacht zu Montag war die Pleiße bei Leipzig übers Ufer getreten. Teile der B2 mussten daraufhin gesperrt werden. © Anke Brod

Betroffen war unter anderem die B2 im Süden der Messestadt. Dort war die Pleiße übers Ufer getreten und hatte einen Teil der Bundesstraße überschwemmt. Darüber hinaus hatte das Wasser auch Felder bei Fuchshain erreicht und der Pösgraben war übers Ufer getreten, wie TAG24 erfuhr.

In Grimma zeigte sich Oberbürgermeister Matthias Berger indes entspannt. "Man sieht's ja, es fällt", erklärte das Stadtoberhaupt in einem Video auf YouTube.

Der Höhepunkt sei demnach in der vergangenen Nacht, gegen Mitternacht, mit 5,47 Meter in Golzern gemessen worden. Seitdem falle das Wasser. "In der Zwickauer Mulde relativ rapide. In der Freiberger Mulde stagniert es ein bisschen, aber auch da ist ein Sinken der Pegelstände festzustellen."

Die Stadt im Landkreis Leipzig hatte bereits am Sonntag seine Fluttore geschlossen, nachdem beinahe die Hochwasserstufe 2 erreicht worden war. "Ich hatte gehofft, den Kameraden so was am Heiligabend zu ersparen", hatte OB Berger kurz darauf noch erklärt.

Die Entscheidung sollte sich jedoch als richtig herausstellen, denn tatsächlich kam die Hochwasserschutzanlage zum Einsatz - das erste Mal seit ihrer Fertigstellung 2019. "Ich bin heilfroh, dass wir das dann zugemacht haben."